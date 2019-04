Drogenhändlerin festgenommen

Nr. 0915

Gestern Nachmittag nahmen Zivilbeamte des Polizeiabschnitts 15 eine mutmaßliche Drogenhändlerin in Prenzlauer Berg fest. Die Beamten beobachteten gegen 16.40 Uhr zunächst, wie die 53-jährige Frau in einer Grünanlage in der Wichertstraße einem Mann offenbar Betäubungsmittel überreichte. Bei einer anschließenden Überprüfung der beiden Personen wurden bei dem 28-Jährigen drei Druckverschlussbeutel mit Cannabis gefunden. Neben Geld und mehreren Mobiltelefonen wurden bei der 53-Jährigen insgesamt 76 kleine Beutel mit mutmaßlichen Drogen festgestellt und beschlagnahmt.

Anschließend erfolgte bei der Frau eine richterlich angeordnete Wohnungsdurchsuchung. Diese führte zum Auffinden von weiteren Drogen – rund 2,5 Kilogramm Cannabis, ca. 20 Gramm Kokain und 100 Gramm Haschisch beschlagnahmten die Beamten.

Die mutmaßliche Drogenhändlerin wurde für ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 eingeliefert. Die weiteren Ermittlungen dauern an.