Kind von Auto angefahren

Nr. 0913

In Buckow wurde gestern Abend ein Kind von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr ein 44-Jähriger gegen 18.30 Uhr mit seinem Mitsubishi in der Straße Am Eichenquast. Plötzlich sei der Achtjährige zwischen geparkten Autos auf die Fahrbahn getreten und von dem Auto erfasst worden. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den verletzten Jungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.