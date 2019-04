Discounter überfallen

Nr. 0880

Ziel eines Überfalls war gestern Abend ein Geschäft in Marzahn. Zwei Männer hatten sich gegen 20.30 Uhr in dem Discounter in der Straße Allee der Kosmonauten an der Kasse angestellt. Während einer der beiden zwei Getränkedosen bezahlte, griff sein Mittäter in die geöffnete Kasse. Die 33-jährige Angestellte wollte die Kasse schnell wieder schließen, wurde jedoch von dem einen Mann der zuvor bezahlt hatte beiseite gedrängt. Anschließend flüchteten die Räuber mit der erlangten Beute. Die Frau wurde leicht verletzt und begibt sich gegebenenfalls selbst in ärztliche Behandlung.