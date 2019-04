Nr. 0870

Einbrecher über den Balkon geklettert: Ein Einbrecher kletterte in der vergangenen Nacht in Mitte von außen auf einen Balkon. Zeugen beobachteten den Mann gegen 21.30 Uhr dabei, wie er den im ersten Stock gelegenen Balkon einer Wohnung an der Heinrich-Heine-Straße erklomm. Anschließend soll er die Balkontür aufgebrochen haben und in die Wohnung eingedrungen sein. Die Zeugen alarmierten die Polizei. Vor den eintreffenden Einsatzkräften flüchtete der mutmaßliche Einbrecher noch durch einen Sprung aus dem Küchenfenster. Diese nahmen den Mann jedoch noch in der Nähe fest. Bei ihm fanden sie Beute aus der Wohnung und Einbruchswerkzeug. Anschließend brachten sie ihn in eine Gefangenensammelstelle. Dort wurde er erkennungsdienstlich behandelt und dem Fachkommissariat der Kriminalpolizei der Polizeidirektion 3 überstellt.