Gedenktafel gestohlen

Nr. 0866

Wegen des Verdachts des Diebstahls einer Gedenktafel in Kreuzberg ermittelt seit heute Vormittag die Polizei Berlin. Ein Zeuge hatte heute gegen 11.30 Uhr die Polizei alarmiert und angegeben, dass ihm bereits vor drei Wochen aufgefallen sei, dass eine an einer Hausfassade in der Methfesselstraße angebrachte Gedenktafel fehle. Am heutigen Tag hat er sich dazu entschieden, diese Beobachtung der Polizei mitzuteilen. Es wird von einem Diebstahl ausgegangen. Die Ermittlungen dauern an.