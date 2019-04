Nr. 0864

In Britz beschädigten Unbekannte in der vergangenen Nacht zwei Fahrzeuge eines Wohnungsunternehmens. Gegen 6.10 Uhr alarmierten Angestellte der Firma die Polizei in den Martin-Wagner-Ring, nachdem sie an den geparkten Firmenautos eine eingeschlagene Scheibe, schwarze Farbschmierereien und Schriftzüge mit politischem Inhalt sahen. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt übernahm die Ermittlungen.