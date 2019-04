Mit Gesichtsverletzungen in Klinik

Nr. 0851

Gestern Abend kam es in einer Wohnung in Wilhelmstadt zu einem Streit zwischen zwei Männern. Ersten Ermittlungen zufolge trafen sich die beiden Männer und tranken gegen 21 Uhr gemeinsam Alkohol in einer Wohnung in der Schmidt-Knobelsdorf-Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es zwischen dem 41-jährigen Wohnungsmieter und seinem flüchtigen Bekannten, von dem er nur den Vornamen kennt, zu einem Streit. In dessen Verlauf soll ihm der Bekannte mit einem sogenannten Totschläger ins Gesicht geschlagen haben. Daraufhin sei der 41-Jährige mit einem Messer auf den Bekannten losgegangen und fügte ihm Stichverletzungen im Oberkörper zu. Anschließend sei der Stichverletzte aus der Wohnung geflohen. Ein Nachbar alarmierte Polizei und Feuerwehr. Der 41-Jährige kam mit schweren Gesichtsverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik.