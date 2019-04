Dach brannte

Nr. 0829

Gestern Abend brannte ein Dach in Buch. Gegen 20.20 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in die Zepernicker Straße alarmiert, da das Flachdach eines leerstehenden Gebäudes in Flammen stand. Der Brand konnte gelöscht werden. Personen wurden nicht verletzt. Es kam zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen in der Zepernicker Straße. Auch die Buslinie 893 war betroffen.

Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt übernimmt die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung.