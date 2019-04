Kleintransporter erfasst Fußgängerin

Nr. 0791

Eine 86-jährige Fußgängerin kam heute Mittag nach einem Verkehrsunfall in Reinickendorf mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte die Seniorin gegen 12.55 Uhr hinter einem abgestellten Kleintransporter im Kapweg die Fahrbahn überqueren, als der 48 Jahre alte Fahrer des Transporters sie beim Rückwärtsfahren erfasste. Die Seniorin stürzte zu Boden und zog sich eine Fraktur am rechten Bein zu.