Transsexuelle Frau beleidigt – Täter mit Bildern gesucht

Nr. 0713

Mit der Veröffentlichung von Bildern eines Mannes erhoffen sich die Ermittler Hinweise aus der Bevölkerung. Der Abgebildete steht in Verdacht, am Sonntag, den 26. August, 2018 an einem S-Bahnhof in Wilmersdorf eine Transfrau beleidigt zu haben. Den Angaben der 31-Jährigen zufolge soll der Mann gegen 1.15 Uhr am S-Bahnhof Heidelberger Platz gemeinsam mit einer Frau und einem weiteren Mann zunächst abfällige Bemerkungen über das Erscheinungsbild der Frau gemacht haben. Anschließend sei er in aggressiver Körperhaltung auf die 31-Jährige zugegangen und habe sie beleidigt. Als diese die Polizei alarmierte, ergriff das Trio die Flucht.

Der Täter soll etwa 25 Jahre alt und zwischen 170 und 175 cm groß sein. Des Weiteren hatte er sehr kurze schwarze Haare, dunkle Augen und einen Dreitagebart. Er trug eine dunkle Jacke mit Reißverschluss, eine Jeanshose sowie Sportschuhe.