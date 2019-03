Radausflug ins Grüne endete im Krankenhaus

Nr. 0692

Schwere Verletzungen zog sich eine Frau gestern Nachmittag bei einem Fahrradausflug in Köpenick zu. Nach bisherigen Erkenntnissen waren gegen 14.30 Uhr zwei Frauen im Alter von 60 und 67 Jahren auf ihren Fahrrädern auf dem Müggelschößchenweg unterwegs. Beide Damen fuhren direkt nebeneinander und sollen sich dabei unterhalten haben. Hierbei verhakten sich die Lenker der Fahrräder ineinander und die 60-Jährige stürzte zu Boden. Bei dem Sturz verletzte sie sich schwer am Kopf und wurde von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Die andere Radfahrerin blieb unverletzt.