Randalierer griffen Mann mit Messer an

Nr. 0691

Zwei Unbekannte griffen gestern Abend einen Mann in Marzahn an. Nach der Zeugenaussage eines Anwohners schlugen gegen 19.15 Uhr zwei Männer gegen eine Terrassentür einer Wohnung an der Schleusinger Straße, ohne diese zu beschädigen. Ein 46-Jähriger eilte den beiden nach und stellte sie zur Rede, worauf sich ein Streit entwickelte. In diesem Streit schlug einer der Männer dem 46-Jährigen mit einem Stock gegen den Hals, während der andere ihm mit einem Messer in den Rücken stach. Anschließend flüchteten die Angreifer. Der Verletzte wurde von alarmierten Rettungskräften in eine Klinik gebracht und dort ambulant behandelt. Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 6 ermittelt.