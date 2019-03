Brennender Transporter

Nr. 0684

Bei einem Feuer heute früh in Tempelhof wurde ein Fiat Ducato fast vollständig zerstört. Gegen 5.30 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Anwohner in der Burgemeisterstraße, dass ein geparktes Mietfahrzeug brannte und alarmierte daraufhin Polizei und Feuerwehr. Die Brandbekämpfer löschten das Feuer, konnten aber eine starke Beschädigung der Fahrerkabine nicht verhindern. Durch die Hitzeentwicklung wurden ebenfalls Teile der Verglasung des Mehrfamilienhauses in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin hat die weiteren Ermittlungen übernommen.