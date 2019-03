Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 0633

Bei einem Verkehrsunfall heute Mittag in Lichtenrade wurde ein Radfahrer schwer verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen parkte eine 61-Jährige gegen 12.50 Uhr ihren Smart am rechten Fahrbahnrand der Maffeistraße und öffnete die Fahrertür. Ein 71-Jähriger, der gerade an dem Fahrzeug vorbeifahren wollte, stieß gegen die Autotür und kam zu Fall. Hierbei zog er sich schwere Kopfverletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wo er intensivmedizinisch betreut wird.