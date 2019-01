Autofahrer kontrolliert

Nr. 0108

Gegen 21.40 Uhr fiel den Beamten einer Einsatzhundertschaft ein Autofahrer und dessen Auto in der Hardenbergstraße in Charlottenburg auf. Das Auto wies eine stark beschädigte Frontstoßstange auf, worauf die Polizeibeamten den Mann anhielten und kontrollierten. Nachdem ein Atemalkoholtest ohne Auffälligkeit verlief, führten die Einsatzkräfte einen Urintest bei dem 23-Jährigen durch, um festzustellen, ob er unter Einfluss von Drogen steht. Hierzu fuhren sie mit ihm zu einer nahgelegenen Polizeidienststelle, wo sie den jungen Mann vorher zur Eigensicherung durchsuchten. Dabei fanden sie in seiner Jackentasche mehrere kleine Gefäße mit mutmaßlichem Kokain. Der Urintest ergab, dass der Autofahrer unter dem Einfluss von Cannabis stand. Nun brachten ihn die Schutzmänner in eine Gefangenensammelstelle, von wo aus er nach einer Blutentnahme und der Beschlagnahme seines Führerscheines wieder gehen durfte. Gegen den 23-Jährigen wird nun wegen des Verdachts des Drogenhandels und wegen ordnungswidrigem Führen eines Kfz unter Rauschmitteleinwirkung ermittelt.