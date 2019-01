Widerstand und Beleidigungen nach Lokalbesuch

Nr. 0104

Ein alkoholisierter Mann leistete gestern Abend in Köpenick bei seiner Festnahme erheblichen Widerstand und beleidigte fortwährend die Polizisten. Gegen 21 Uhr alarmierte der 28-jährige Wirt eines Lokals die Polizei zur Grünstraße und zeigte an, dass kurz zuvor ein Gast die Zeche nicht gezahlt, ihn dann bedroht und beim Verlassen der Kneipe mehrere Tische im Außenbereich umgestoßen habe. In der Nähe am Schlossplatz bemerkten die Einsatzkräfte den Randalierer und überprüften ihn. Währenddessen beleidigte er die Polizisten andauernd mit den unterschiedlichsten Ausdrücken und wehrte sich erheblich, unter anderem mit Tritten, gegen seine Festnahme. Ein bärtiger Beamter wurde zudem von dem Festgenommenen durch einen fremdenfeindlichen Ausruf beleidigt. Der 48-Jährige wurde in ein Gewahrsam gebracht, wo er sich einer Blutentnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung unterziehen musste und anschließend bis heute Morgen die Nacht verbrachte.