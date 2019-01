Nach Kehlkopfbruch ins künstliche Koma versetzt

Nr. 0096

Noch unklar sind die Umstände, die zu einer lebensgefährlichen Verletzung einer 32-Jährigen in der vergangenen Nacht in Charlottenburg geführt haben. Den Aussagen der Mutter zufolge, klingelte die junge Frau offensichtlich alkoholisiert gegen 5 Uhr an ihrer Wohnanschrift und klagte über starke Atemnot. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Schwerverletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wo sie aufgrund eines Kehlkopfbruchs in ein künstliches Koma versetzt werden musste. Die hinzugerufene Kriminalpolizei der Polizeidirektion 2 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und prüft, ob die Frau Opfer einer Straftat wurde.