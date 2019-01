Einbruch in Bank - Täter entkommen mit Beute

Nr. 0012

Unbekannte sind in den Wertfächerraum einer Bank in Baumschulenweg eingebrochen und haben mehrere Wertfächer gewaltsam geöffnet. Mitarbeiter der zuständigen Sicherheitsfirma stellten heute gegen 3.30 Uhr die aufgebrochenen Fächer der Bank in der Baumschulenstraße fest. Nach bisherigen Kenntnisstand haben sich Unbekannte in einem unterhalb der Bank verlaufenden Kellerraum Zutritt verschafft. Dort haben sie die Decke des Raumes aufgestemmt und sind in den Wertfächerraum der Bank eingebrochen. Die Ermittlungen zu den gestohlenen Wertsachen dauern an und werden von einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes geführt.