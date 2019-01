Stallungen mit tragischen Folgen in Brand gesetzt

Nr. 0006

Tragische Folgen verursachten Flammen vergangene Nacht in der Stadtrandsiedlung Malchow. Kurz nach 2.30 Uhr bemerkte ein Zeuge ein Feuer zwischen zwei Pferdeställen am Ostaraweg und alarmierte Polizei und Feuerwehr. Die inzwischen verständigten Eigentümer eilten zu den Stallungen, konnten jedoch selbst nicht mehr eingreifen. Die Flammen hatten den Stall bereits voll erfasst. Zwei in dem Stall untergebrachte Pferde starben in den Flammen. Die Feuerwehr löschte bis gegen 4 Uhr. Die Brandursache ist unklar. Ein Brandkommissariat ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung.