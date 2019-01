Mann bei Wohnungsbrand schwer verletzt

Nr. 0003

Bei einem Wohnungsbrand in der vergangenen Nacht im Märkischen Viertel erlitt ein Mann lebensgefährliche Verletzungen. Gegen 2 Uhr alarmierten Zeugen die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus am Wilhelmsruher Damm. Dort brach in einer Wohnung im zehnten Stockwerk ein Brand aus. Der 77-Jährige Wohnungsmieter versuchte sich vor den Flammen zu retten, brach bisherigen Erkenntnissen zufolge jedoch im Hausflur zusammen. Dort fanden ihn alarmierte Rettungskräfte, reanimierten den Mann und brachten ihn zur stationären Behandlung in eine Klinik. Das Feuer wurde gelöscht. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin ermittelt nun wegen fahrlässiger Brandstiftung.