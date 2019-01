Nationalsozialistisches Symbol eingeritzt

Nr. 0002

Ein Zeuge zeigte gestern Mittag ein eingeritztes Hakenkreuz in Moabit an. Gegen 12.20 Uhr rief ein Mitglied eines islamischen Kulturvereines die Polizei. Den eingetroffenen Einsatzkräften teilte der 27-Jährige mit, dass er beim Vorbeilaufen an dem Vereinssitz an der Waldstraße, Hundekot an der Tür feststellte. Zudem wies er auf ein eingeritztes Hakenkreuz hin, welches jedoch schon seit einiger Zeit vorhanden sei, nur bislang noch nicht angezeigt wurde. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin ermittelt.