Roller brannte lichterloh

Nr. 2687

Ein abgestellter Motorroller stand in der vergangenen Nacht in Wilhelmstadt in Flammen. Das Feuer an dem Roller in der Götelstraße, über dem sich eine Abdeckung befand, wurde gegen 3.35 Uhr entdeckt und von der alarmierten Feuerwehr gelöscht. Die Hauseingangstür eines nahegelegenen Wohnhauses wurde beschädigt. Menschen kamen nicht zu Schaden. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.