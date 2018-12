Nr. 2674

Gestern Mittag wurden in Charlottenburg zwei Schließfächer in einer Bank aufgebrochen. Zwei Unbekannte betraten gegen 13.20 Uhr die Bank am Kurfürstendamm, begaben sich in den Tresorraum, brachen zwei Schließfächer auf und flüchteten anschließend mit Beute. Die Ermittlungen führt ein Fachkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin.