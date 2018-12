Fußgänger bei Unfall verletzt

Nr. 2672

Bei einem Unfall gestern am frühen Nachmittag in Französisch Buchholz ist ein Fußgänger schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 20-Jähriger gegen 14.10 Uhr mit einem Renault in der Pasewalker Straße in Richtung Galenusstraße unterwegs und erfasste in Höhe Margaretenaue den 34-Jährigen, der von links zwischen im Gegenverkehr wartenden Fahrzeugen hervor trat. In der Folge schleuderte der Passant auf die Fahrbahn. Rettungssanitäter brachten ihn mit Kopf-, Arm-, Bein- und Rumpfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 1 übernahm die Unfallbearbeitung.