Nr. 2665

Ein Zeuge, der in der S-Bahn saß, bemerkte in der vergangenen Nacht in Marienfelde ein brennendes Auto. Um kurz nach 3 Uhr sah er den brennenden VW auf einem Parkplatz in der Buckower Chaussee und alarmierte Rettungskräfte. Der Golf brannte vollständig aus. Menschen kamen nicht zu Schaden. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt ist nun damit beschäftigt, die Brandursache zu ermitteln.