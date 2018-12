Nr. 2625

Heute früh stellte ein Mitarbeiter einer Reinigungsfirma einen gesprengten Parkscheinautomaten in Pankow fest. Gegen 5.30 Uhr sah der 55-Jährige den zerstörten Parkscheinautomaten in einem Parkhaus an der Breite Straße und alarmierte die Polizei. Die eingesetzten Beamten sicherten die Spuren. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1.