Brennender Pkw

Nr. 2605

Bei einem Brand heute früh in Mitte wurde ein Pkw stark beschädigt. Gegen 3.15 Uhr bemerkte eine Polizeistreife Flammen an dem in der Griebenowstraße abgestellten Porsche und versuchte zu löschen. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten den Brand, konnten jedoch eine starke Beschädigung des Porsche durch das Feuer nicht verhindern. Da eine vorsätzliche Brandlegung bisher nicht auszuschließen ist, hat ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin die weiteren Ermittlungen übernommen.