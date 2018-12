Auto brannte

Nr. 2590

Ein Hyundai ging in der vergangenen Nacht in Reinickendorf in Flammen auf. Ein Anwohner der Herbststraße hörte um kurz nach 3 Uhr zunächst ein Zischen und sah dann einen Feuerschein an dem in der Straße geparkten Wagen. Er alarmierte die Berliner Feuerwehr. Trotz Löschens durch die Rettungskräfte brannte das Fahrzeug fast vollständig aus. An einem davor geparkten Toyota entstand durch die extreme Hitzeentwicklung ein weiterer Sachschaden. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.