Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Nr. 2586

Ein Mann wurde heute Vormittag bei einem Unfall in Wedding schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenangaben überquerte der 59-Jährige gegen 11.45 Uhr von der Ungarnstraße aus die Müllerstraße bei Grün und wurde dabei von einem Mercedes erfasst, mit dem ein 58-Jähriger die Müllerstraße in Richtung Barfusstraße befuhr. Die Ampel für ihn soll rot gewesen sein. Der Fußgänger schleuderte in der Folge durch die Luft, prallte auf die Fahrbahn, erlitt Kopf- und Rumpfverletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Unfallaufnahme am Ort hatte der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 übernommen.