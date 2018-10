Rollerfahrer schwer verletzt

Nr. 2077

Schwer verletzt wurde ein Rollerfahrer heute Vormittag bei einem Unfall in Lichtenberg. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 54-Jähriger gegen 9.20 Uhr mit seinem VW in der Josef-Orlopp-Straße von einem Grundstück aus nach links in die Straße ein. Der 22-Jährige, der von links kam und in Richtung Vulkanstraße unterwegs war, bremste, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht verhindern und prallte gegen den Wagen. Er erlitt Rumpf- und Beinverletzungen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 übernahm die Unfallbearbeitung.