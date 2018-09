Sicher durch den Tag!

Nr. 1990

Die Polizeidirektion 6 führt gemeinsam mit den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) am 26. September 2018 in der Zeit von 13 bis 17 Uhr am Busbahnhof Marzahn, Marzahner Promenade 1 eine Präventionsaktion zum Thema „Sicherheit im Alltag“ durch.

Dabei informieren die Mitarbeitenden der Polizei Berlin und der BVG über Möglichkeiten zum Schutz vor Diebstählen und Einbrüchen sowie zum richtigen Helferverhalten in solchen Situationen.

Darüber hinaus werden einige Vorgehensweisen der Diebe in den öffentlichen Verkehrsmitteln erläutert sowie Tipps gegeben, wie man sich vor solchen Taten schützen und sich sinnvoll gegenüber einem ertappten Dieb verhalten kann.

Unter der Telefonnummer (030) 4664 – 604250 sowie im Internet unter https://www.berlin.de/polizei/aufgaben/praevention/ erhalten Sie weitere Informationen zum Schutz vor Straftaten.