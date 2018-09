Mit Flaschen geschlagen

Treptow-Köpenick/Mitte

Zwei Männer wurden bei nächtlichen Auseinandersetzungen in Oberschöneweide und Mitte schwer verletzt und kamen zu stationären Behandlungen in Kliniken.

Nr. 1979

Mitarbeiter der Rettungsstelle einer Klinik alarmierten die Polizei, nachdem ein schwer verletzter 29-Jähriger zur Behandlung erschien. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Verletzte gegen 23.45 Uhr in der Edisonstraße aus einer fünfköpfigen Gruppe heraus einen Schlag mit einer Flasche auf den Hinterkopf erhalten haben soll. Anschließend sei er zu Boden gegangen und habe weitere Tritte und Schläge erhalten, bevor die Gruppe flüchtete. Der Mann erlitt eine Platzwunde sowie Schwellungen am Kopf.

Nr. 1980

Gegen 3.50 Uhr traten zwei junge Männer an einen Rettungswagen, der an der Kreuzung Alexanderstraße Ecke Otto-Braun-Straße hielt, heran. Einer der beiden, ein 20-Jähriger, hatte schwere Verletzungen am Kopf. Er habe eine Flasche auf den Kopf geschlagen bekommen, teilte sein Begleiter noch mit, bevor er verschwand. Die Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten, der unter anderem Glassplitter im Gesicht hatte, in eine Klinik. Da er das Bewusstsein verlor, konnten bislang keine weiteren Ermittlungen erfolgen.