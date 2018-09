Mordkommission ermittelt wegen Verdacht eines Tötungsdeliktes an einem Säugling

Gemeinsame Meldung Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1963

In Friedrichsfelde hat in der vergangenen Nacht gegen 22.30 Uhr ein Anwohner des Rosenfelder Rings die Polizei verständigt, nachdem er vor einem Wohnhaus einen toten Säugling sowie einen toten Mann entdeckt hatte. Nach derzeitigen Erkenntnissen war das 9 Monate alte Kind vom Balkon einer Wohnung in der siebten Etage gefallen oder geworfen worden. Auch der 23-Jährige Vater des Säuglings war anschließend vom Balkon gestürzt. Derzeit gibt es keine Hinweise auf die Beteiligung weiterer Personen. Eine Obduktion der Toten, die im Laufe des heutigen Tages stattfindet, soll die genauen Todesursachen klären. Die Mutter des Kindes war nicht in der Wohnung. Sie musste im Anschluss seelsorgerisch betreut werden. Die 3. Mordkommission beim Landeskriminalamt hat die weiteren Ermittlungen übernommen.