Polizei Berlin lädt ein zum 39. Tag der offenen Tür

Nr. 1937

Mit dem bereits 39. Tag der offenen Tür präsentiert sich die Polizei Berlin am 23. September 2018 auf dem Polizeigelände in der Charlottenburger Chaussee in Ruhleben. Das abwechslungsreiche Bühnenprogramm mit zahlreichen Informations- und Beratungsstellen rund um die Aufgaben einer modernen Hauptstadtpolizei steht unter dem Motto „Wir kommen ins Gespräch“. Angeboten werden acht Themenparks sowie Spiel- und Sportangebote speziell für junge Gäste. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Die Polizei Berlin freut sich, dass viele Kooperationspartner zugesagt haben und mit eigenen Informationsständen oder Vorführungen die Veranstaltung vervollständigen werden.

Stichwortartig lassen sich die acht Themenparks wie folgt beschreiben:



Die Polizei als Arbeitgeber

Landeskriminalamt

Wohnraumeinbruch

interkulturelles Dorf

Verkehr

Einsatzlagen/-mittel

Alkohol und Drogen

Unterstützung für Kriminalitätsopfer*

Auf der Internetseite der Polizei Berlin befinden sich Details über die Angebote.

Der letzte Tag der offenen Tür fand im Jahr 2016 statt und war ein großer Erfolg. Die Polizei Berlin hofft auch diesmal wieder auf ein besonders reges Interesse der Berlinerinnen und Berliner sowie der Gäste unserer Stadt. Die Veranstaltung richtet sich auch ganz besonders an junge Menschen, da im Rahmen der Nachwuchswerbung Informationen und Einblicke zum Polizeiberuf gegeben werden.

Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport ist ebenfalls mit einem Informationsstand vertreten. Sie informiert zum Thema Ehrenamt im Katastrophenschutz, Notfallvorsorge und Stärkung der Selbsthilfe. Für die kleinen Gäste gibt es Rätsel und kleine Überraschungen.

Der Tag der offenen Tür der Polizei Berlin beginnt am Sonntag, 23. September 2018, um 10 Uhr und schließt seine Pforten um 18 Uhr. Der Ort der Veranstaltung ist das Unterkunftsgelände Ruhleben in der Charlottenburger Chaussee 67 in 13597 Berlin-Spandau. BVG-Busse fahren im Zehnminutentakt. Ferner können Parkflächen der in der Nähe befindlichen Märkte inklusive des Ikea-Parkhauses mit Zustimmung der Marktleiter benutzt werden.