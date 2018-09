Nr. 1929

In der vergangenen Nacht wurden in Alt-Treptow mehrere Straßenlaternen beklebt. Gegen 0.15 Uhr alarmierte ein Unbekannter die Polizei zur Kiefholz- Ecke Bouchéstraße und gab an, dass mehrere Personen Straßenlampen mit roten Folien bekleben würden. Am Ort eingetroffen nahmen Polizisten zwei Männer im Alter von 42 und 46 Jahren beim Bekleben der Laternen fest. Diese waren in Begleitung von Freunden und Familienangehörigen. Bei der Durchsuchung des Jüngeren entdeckten die Beamten eine Rolle mit roter Folie und beschlagnahmten diese. Auch eine mitgeführte Leiter wurde beschlagnahmt. Insgesamt elf beklebte Straßenlaternen stellten die Polizisten in der Kiefholzstraße, in der Lohmühlenstraße und auf der Lohmühlenbrücke fest. Darüber hinaus war die Lampe an einem BVG-Wartehäuschen überklebt worden. Feuerwehrleute entfernten die Folien.

Bei der Überprüfung des 46-Jährigen brachten die Einsatzkräfte in Erfahrung, dass er bereits eineinhalb Stunden zuvor als Tatverdächtiger einer Sachbeschädigung aufgefallen war. Er hatte gemeinsam mit einem 45-Jährigen die Fassade eines Einkaufszentrums an der Elsen- Ecke Beermannstraße mit einem, nach eigenen Angaben Moos-Wasser-Gemisch beschmiert.

Nach beiden Straftaten wurden die Tatverdächtigen jeweils nach den Personalienfeststellungen am Ort entlassen. Die Sachbeschädigung vom Einkaufszentrum wird vom Polizeiabschnitt 65 bearbeitet. Die beklebten Straßenlaternen stellen eine Störung öffentlicher Betriebe dar. Hier ermittelt ein Fachkommissariat beim Landeskriminalamt Berlin.