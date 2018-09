Versuchter Raub - Mann schwer verletzt

Nr. 1925

In der vergangenen Nacht wurde ein Mann in Friedrichshain bei einem versuchten Raub schwer verletzt. Ein 21-Jähriger war, so die ersten Ermittlungen, gegen 1 Uhr mit einer Lautsprecherbox am Forckenbeckplatz in einer Grünanlage unterwegs und wurde aus einer Gruppe heraus aufgefordert, diese herauszugeben. Als er das verneinte und seinen Weg fortsetzen wollte, bekam er mittels einer abgebrochenen Glasflasche einen Stich in den Rücken. Die Täter flüchteten. Mit Hilfe eines Zeugen gelangte der Verletzte zum S-Bahnhof Storkower Straße, von wo ein weiterer Helfer Rettungskräfte und Polizei alarmierte. Ein Notarzt und Rettungskräfte brachten den jungen Mann in eine Klinik, in der er stationär verblieb. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 ermittelt.