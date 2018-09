Flüchtender bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nr. 1899

In den gestrigen Abendstunden entzog sich ein Audi-Fahrer einer Verkehrskontrolle und zog sich anschließend bei einem Unfall in Oberschöneweide schwere Verletzungen zu. Gegen 21.30 Uhr wollte eine Streife des Abschnitts 65 den Audi in der Straße An der Wuhlheide kontrollieren. Die Anhaltezeichen der Beamten ignorierte der Fahrer, beschleunigte stark und flüchtete. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf, die sie über Spindlersfeld und Alt-Köpenick führte. Bei der Fahrt beging der Audi-Fahrer mehrere Verkehrsverstöße. Da er mit hohem Tempo unterwegs war, unterstütze ein Polizeihubschrauber die Beamten. In der Wendenschloßstraße kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Audi und einem Einsatzwagen, der so stark beschädigt wurde, dass er nicht mehr fahrbereit war. Der Flüchtende fuhr weiter und kollidierte anschließend in der Dregerhoffstraße Ecke Wendenschloßstraße mit einem entgegenkommenden Audi, der von einer 48-Jährigen gefahren wurde. Auf der weiteren Flucht stieß der Fahrer mit vier geparkten Autos zusammen. Trotzdem der Audi im Heckbereich lediglich auf der Felge fuhr, ging die Flucht weiter. Schließlich verlor der 28 Jahre alte Fahrer in der Straße An der Wuhlheide die Kontrolle über das Fahrzeug und blieb an einer Straßenlaterne stehen. Er kam mit schweren Verletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik. Außer ihm wurde niemand verletzt. Beamte fanden im Fahrzeug, bei dem es sich um einen Mietwagen handelt, Drogen, die sie beschlagnahmten. Ob der 26-Jährige unter Drogeneinfluss stand, wird die erfolgte Blutentnahme erbringen. Ermittlungen ergaben, dass dasselbe Fahrzeug bereits am vergangenen Freitag auf Grund einer Verkehrsordnungswidrigkeit in Johannisthal kontrolliert werden sollte. Auch hier flüchtete der Fahrer, zu dem die Ermittlungen andauern, durch Treptow-Köpenick bis ins Brandenburger Land. Auf Grund der hohen Gefährdung, brachen die Polizisten die Verfolgung ab.