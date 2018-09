Tote Frau in Wohnung – Verdacht eines Tötungsdeliktes hat sich nicht erhärtet

Nr. 1858

In dem Fall einer tot aufgefundenen Frau in der vergangenen Nacht in einer Wohnung in Neu-Hohenschönhausen, hat sich der Verdacht eines Tötungsdeliktes nicht erhärtet. Beamte des Polizeiabschnitts 64 fanden gegen 1.45 Uhr den Leichnam der 42-Jährigen in ihrer Wohnung im Hagenower Ring. Erste Ermittlungen am Tatort ergaben den Verdacht, dass die Frau gewaltsam zu Tode gekommen seien könnte. Eine gerichtsmedizinische Untersuchung sowie weitere im Nachgang erfolgte Ermittlungen konnten den Verdacht nicht erhärten. Die 21-jährige Tochter der Verstorbenen war vorläufig festgenommen worden und wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Ermittlungen zu den Todesumständen dauern an.