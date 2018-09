Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Nr. 1809

In der vergangenen Nacht kam es in Westend zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 42-Jähriger gegen 22.15 Uhr mit einem Kia den Messedamm in Richtung Jafféstraße, wechselte vom rechten in den mittleren Fahrstreifen und soll dabei offenbar den 27-jährigen Ducati-Fahrer übersehen haben. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, bei dem sich der Kradfahrer schwer verletzte. Rettungssanitäter brachten ihn in eine Klinik, in der er stationär aufgenommen wurde. Die weitere Bearbeitung hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 2 übernommen.