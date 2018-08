Schwer verletzter Kradfahrer

Nr. 1718

Schwer verletzt wurde gestern Nachmittag ein Kradfahrer in Lichtenrade. Kurz vor 14 Uhr war nach Zeugenaussagen der 36-Jährige mit seinem Motorrad auf der Buckower Chaussee in Richtung Nahmitzer Damm unterwegs. An der Kreuzung Buckower Chaussee/Halker Zeile soll er bei roter Ampel in den Kreuzungsbereich eingefahren sein und stieß dort mit dem Auto eines 69-Jährigen zusammen, der gerade von der Buckower Chaussee nach links in den Richard-Tauber-Damm abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Yamaha-Fahrer schwere Verletzungen des Kopfes und musste von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme blieb die Kreuzung für den gesamten Fahrzeugverkehr bis 17.10 Uhr gesperrt. Von der Sperrung waren auch die Buslinien M11 und 277 der BVG betroffen. Polizisten des Verkehrsermittlungsdienstes der Polizeidirektion 4, die nun die weitere Unfallbearbeitung übernahmen, stellten beide Fahrzeuge sicher und ließen sie zu einem Sicherstellungsgelände bringen. Der 69-jährige Fahrer des Hyundai blieb unverletzt.