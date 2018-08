Bei versuchtem „Enkeltrick“ - Abholerin festgenommen

Nr. 1709

Einer aufmerksamen Seniorin ist es zu verdanken, dass Zivilfahnder des Polizeiabschnitts 16 gestern Nachmittag im Märkischen Viertel eine mutmaßliche Trickbetrügerin festnehmen konnten. Gegen 15.50 Uhr erhielt die 76-Jährige in ihrer Wohnung am Senftenberger Ring den Anruf einer Frau, die vorgab eine Verwandte zu sein und dringend Bargeld benötige. Zum Schein ging die Seniorin auf die Anruferin ein, verabredete einen Übergabeort und eine Zeit und alarmierte wenig später die Polizei. Polizisten in Zivil nahmen gegen 17.35 Uhr eine 32 Jahre alte Frau vor dem Wohnhaus der 76-Jährigen fest, als ihr ein Umschlag übergeben werden sollte. Die Festgenommene wurde einem Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übergeben und soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

