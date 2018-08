Nach Autodiebstahl Unfälle verursacht

Nr. 1704

In der vergangenen Nacht stahl ein Mann ein Auto in Konradshöhe und verursachte auf seiner Flucht mehrere Verkehrsunfälle. Ersten Ermittlungen zufolge hat ein 35-Jähriger kurz nach 2 Uhr den Audi eines 50-Jährigen von dessen Grundstück in Konradshöhe gestohlen und ist anschließend damit geflohen. Der Eigentümer beobachtete die Tat, stieg in seinen Zweitwagen, einen Porsche, und nahm die Verfolgung auf. An der Kreuzung Waidmannsluster Damm/Karolinenstraße setzte sich der 50-Jährige mit seinem Wagen vor das andere Auto, um den Fahrer an der weiteren Flucht zu hindern. Daraufhin gab dieser Vollgas und rammte den Porsche. Im Waidmannsluster Damm kollidierte der mutmaßliche Dieb mit einem Bus der BVG und fuhr entgegen der Fahrtrichtung weiter. Kurze Zeit später flüchtete der 35-Jährige zu Fuß. Beamte der 23. Einsatzhundertschaft wurden auf die Unfälle aufmerksam, nahmen die Verfolgung auf, stellten den Flüchtenden und übergaben ihn wenig später der Kriminalpolizei. Verletzt wurde niemand.