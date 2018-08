Vorläufige Festnahme nach versuchtem Einbruch

Nr. 1703

In den gestrigen Nachmittagsstunden nahmen Zivilbeamte des Abschnitts 34 einen mutmaßlichen Autoeinbrecher im Hansaviertel vorläufig fest. Eine Zeugin beobachtete den 42-Jährigen, wie er sich gegen 17.30 Uhr in der Straße des 17. Juni an geparkten Fahrzeugen zu schaffen machte. Alarmierte Beamte nahmen den Mann in der Nähe fest. Bei der Festnahme wehrte er sich und trug leichte Verletzungen davon. Die Beamten blieben unverletzt. Ermittlungen ergaben, dass an einem Mitsubishi das Türschloss beschädigt war. Bei der Durchsuchung des 42-Jährigen fanden die Polizisten Einbruchwerkzeug, ein Messer sowie Briefsendungen, die nicht an ihn adressiert waren. Er kam zur erkennungsdienstlichen Behandlung in eine Gefangenensammelstelle und wurde anschließend wieder entlassen.