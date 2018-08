Nr. 1697

Unbekannte haben an der Hauswand im Eingangsbereich der Parteizentrale der NPD in Köpenick Farbe verspritzt. Eine Objektschutzstreife stellte in der vergangenen Nacht gegen 3 Uhr grüne Farbspritzer in der Seelenbinderstraße fest. Der Gehweg und die Fahrbahn davor waren auch betroffen. Die Ermittlungen übernahm der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt.