Mit Messer verletzt

Nr. 1676

Gestern Abend griff ein 21-Jähriger zwei Jugendliche in Hellersdorf an. Den Aussagen des 15- und 17-Jährigen zufolge sei der junge Mann gegen 20.40 Uhr auf der Stendaler Brücke auf die beiden zugekommen und habe sie zunächst verbal angegriffen. Bei dem Versuch des 17-Jährigen, die Situation zu beruhigen, soll der 21-Jährige plötzlich ein Messer aus seinem Rucksack geholt und den Hals des 17-Jährigen ergriffen haben. Anschließend habe er ihm in den Unterarm gestochen. Als der 15-Jährige in das Geschehen eingriff, wurde auch er durch Faustschläge ins Gesicht verletzt. Anschließend flüchtete der Mann. Alarmierten Beamten einer Einsatzhundertschaft gelang die vorläufige Festnahme des 21-Jährigen und die Beschlagnahme eines Messers. Er kam zur Blutentnahme in eine Gefangenensammelstelle, die er anschließend wieder verlassen konnte. Der 17-Jährige kam zur ambulanten Behandlung in eine Klinik; der 15-Jährige benötigte zunächst keine medizinische Behandlung.