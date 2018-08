Festnahme nach versuchter schwerer räuberischer Erpressung

Nr. 1675

In der vergangenen Nacht nahmen Zivilpolizisten des Abschnitts 45 einen Mann fest, der versucht haben soll, einen anderen in Steglitz zu überfallen. Gegen 23 Uhr sei ein 59-Jähriger in der Holsteinischen Straße von dem später Festgenommenen, 33 Jahre alt, mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe seines Geldes aufgefordert worden. Der 59-Jährige ergriff daraufhin die Hand, in der der Mann das Messer hielt und schob ihn von sich weg. Der zunächst in Richtung Schöneberger Straße Flüchtende wurde wenig später von alarmierten Beamten festgenommen und an die Kriminalpolizei übergeben. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten ein Messer sowie vermutlich Betäubungsmittel.