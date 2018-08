27-Jähriger bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Nr. 1673

In Pankow starb in der vergangenen Nacht ein 27-Jähriger nach einem Verkehrsunfall noch am Unfallort. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Mann gegen 3 Uhr auf der A 10 in Richtung Prenzlau unterwegs und hierbei, aus noch nicht geklärter Ursache, gegen die Leitplanke geprallt. Daraufhin hatte sich sein Ford mehrfach um die eigene Achse gedreht. Offenbar war der 27-Jährige hierbei aus dem Wagen geschleudert worden und neben seinem Fahrzeug auf der Fahrbahn gelandet. Der Fahrer eines nachfolgenden Seat sah das Unfallfahrzeug zu spät und überrollte den Mann. Trotz wenig später eingeleiteter Rettungsmaßnahmen verstarb der Schwerverletzte noch an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. Die Autobahn A 10 musste während der umfangreichen Unfallaufnahme im Bereich der Unfallstelle bis in die Vormittagsstunden gesperrt bleiben.