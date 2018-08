Räuberischer Diebstahl in Straßenbahn – Polizei bittet um Mithilfe

Nr. 1654

Mit der Veröffentlichung von Fotos aus einer Überwachungskamera bittet die Kriminalpolizei der Direktion 6 um Mithilfe. Auf den Fotos sind zwei Männer zu sehen, die im Verdacht stehen, am Sonntag, den 15. April 2018, einen räuberischen Diebstahl eines Handys in Hellersdorf begangen zu haben. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll der Mann mit dem beigen T-Shirt und dem Basecap einem 26-jährigen Fahrgast in der Straßenbahn der Linie M6 das Mobiltelefon entrissen haben und an der Haltestelle Stendaler Straße/Zossener Straße aus der Bahn geflüchtet sein. Sein mutmaßlicher Mittäter, der Mann mit dem schwarzen T-Shirt und der Sporttasche, soll ihm hierbei den Fluchtweg freigehalten haben, indem er die automatische Tür offen hielt. Vor der Straßenbahn soll der Bestohlene den Dieb eingeholt und festgehalten haben, woraufhin dieser dem 26-Jährigen mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen habe und dann geflüchtet sei. Der 26-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und musste ambulant in einem Krankhaus behandelt werden.