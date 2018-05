Nr. 1159

Kurz nach Mitternacht alarmierten Anwohner der Schöneberger Wendlandzeile die Polizei und Feuerwehr zu einem brennenden VW Transporter. Das Fahrzeug stand mitten auf der Fahrbahn, als die alarmierten Kräfte eintrafen. Das Feuer wurde gelöscht, verletzt wurde niemand. Der Besitzer des Transporters, der ebenfalls in Schöneberg wohnt, wurde aufgesucht und gab an, dass er sein Fahrzeug am gestrigen Tag am Nachmittag in der Thorwaldsenstraße geparkt habe. Die weiteren Ermittlungen zu dem mutmaßlichen Diebstahl des Fahrzeugs und der Brandstiftung dauern an.