Alkoholisierter Randalierer

Nr. 1142

Weil ihm der Zutritt zu einem Lokal gestern Abend versagt wurde, soll ein 20-Jähriger in Mitte massiv randaliert haben. Nach Aussagen hätte der Mann zunächst gegen 20.10 Uhr in das Weinhaus am Potsdamer Platz gelangen wollen. Aufgrund seines alkoholisierten Zustandes wurde ihm dort der Zutritt verwehrt. Hinzugerufene Securitymitarbeiter sollen von ihm beleidigt und einer sogar geschlagen worden sein. Auch eingetroffenen Polizisten gegenüber verhielt sich der junge Mann aggressiv. Eine Polizistin wurde ebenfalls leicht verletzt. Schließlich brachten ihn die Beamten zu einer richterlich angeordneten Blutentnahme. Auf dem Weg dorthin randalierte er im Polizeiauto, sodass es beinahe zu einem Verkehrsunfall gekommen wäre. Beamte einer Hundertschaft bändigten ihn schließlich und brachten ihn zur Ausnüchterung in eine Zelle.